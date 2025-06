Ce que pense la main Partie 2 – Frac Sud Cité de l’art contemporain Marseille 2e Arrondissement 21 juin 2025 12:00

Bouches-du-Rhône

Ce que pense la main Partie 2 Du 21/06 au 23/11/2025 de 12h à 19h. Frac Sud Cité de l'art contemporain 20 Boulevard De Dunkerque Marseille 2e Arrondissement Bouches-du-Rhône

Tarif : 2.5 – 2.5 – 2.5 EUR

Début : 2025-06-21 12:00:00

fin : 2025-11-23 19:00:00

2025-06-21

A travers Ce que pense la main , le Frac Sud propose dans ses murs un nouveau déploiement d’œuvres permettant de lire ou relire l’histoire de sa collection à travers le prisme du rapport de l’artiste à la main.

Imaginée en deux temps sur l’année avec une seconde partie à l’été, l’exposition présente des œuvres d’artistes de différentes générations pour certain·es entré·es récemment dans la collection témoignant de l’actualité et de la résurgence très forte de ce questionnement dans les pratiques artistiques contemporaines.







Si étymologiquement, le mot art renvoie d’abord à l’idée d’un savoir-faire (pour les Grecs, l’art était d’abord une tekhnè– une technique), on a dès l’époque moderne, différencié voire opposé les beaux-arts et les arts décoratifs. Ici, les oeuvres proposées permettent de mesurer la porosité entre ces domaines artistiques et la libre circulation des gestes et des expressions.







Ces œuvres dialoguent dans un accrochage archipel autour de trois grandes thématiques La main démiurgique , L’artialisation et Syncrétisme Pop . À travers elles, le rapport à la nature, la prise en compte de l’espace et de l’architecture, les notions d’hybridation, de patchwork ou de recyclage, y compris dans leurs acceptions sociales et politiques, constituent autant d’entrées pour découvrir cette exposition.







Ce projet du Frac Sud rend hommage également à l’architecte de son bâtiment Kengo Kuma et à son geste origamique avec ces panneaux de verre conçus par des artisans et ayant pour ambition de faire image dans la ville. .

With « Ce que pense la main » (What the hand thinks), the Frac Sud presents a new display of works enabling us to read or reread the history of its collection through the prism of the artist?s relationship with the hand.

Mit « Ce que pense la main » (Was die Hand denkt) bietet das Frac Sud in seinen Mauern eine neue Ausstellung von Werken, die es ermöglicht, die Geschichte seiner Sammlung durch das Prisma der Beziehung des Künstlers zur Hand zu lesen oder neu zu lesen.

Con « Ce que pense la main » (Ciò che la mano pensa), Frac Sud presenta una nuova esposizione di opere che permettono ai visitatori di leggere o rileggere la storia della sua collezione attraverso il prisma del rapporto dell’artista con la mano.

Con « Ce que pense la main » (Lo que piensa la mano), el Frac Sud presenta una nueva muestra de obras que permiten al visitante leer o releer la historia de su colección a través del prisma de la relación del artista con la mano.

