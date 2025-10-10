Ce que vit le rhinocéros lorsqu’il regarda de l’autre côté de la clôture Cie 15 000 cm² de peau Salle Coppélia La Flèche

Ce que vit le rhinocéros lorsqu’il regarda de l’autre côté de la clôture Cie 15 000 cm² de peau

Salle Coppélia Allée de la Girouette La Flèche Sarthe

Début : 2026-05-21 20:30:00

fin : 2026-05-21

2026-05-21

Imaginez un zoo pas comme les autres, où les oiseaux ont cessé de chanter, où une odeur bizarre émane de cette immense et mystérieuse cheminée.

Un ours sibérien, nouvelle attraction de cet étrange zoo, découvre peu à peu qu’une clôture sépare deux groupes d’hommes, que le précédent ours devenu fou a tenté de s’évader sans succès, et que le rhinocéros du zoo est mort quelque temps auparavant.

Qu’est-ce qui a rendu l’ours fou ?

Qu’est-ce qu’il a bien pu voir, le rhinocéros, pour mourir de tristesse malgré son épaisse peau ?

Et pourquoi cette gigantesque cheminée brûle jour et nuit, même au printemps ? .

English :

Imagine a zoo like no other, where the birds have stopped singing and a strange smell emanates from this immense and mysterious chimney.

German :

Stellen Sie sich einen Zoo vor, der nicht wie jeder andere ist, in dem die Vögel aufgehört haben zu singen und ein seltsamer Geruch aus diesem riesigen und geheimnisvollen Schornstein strömt.

Italiano :

Immaginate uno zoo come nessun altro, dove gli uccelli hanno smesso di cantare e uno strano odore emana da questo immenso e misterioso camino.

Espanol :

Imagine un zoo sin igual, donde los pájaros han dejado de cantar y un extraño olor emana de esta inmensa y misteriosa chimenea.

