Ce que votre cerveau doit à l’épigénétique Salle de conférences Léopold Senghor à Tours Tours Mardi 24 mars, 19h00 Gratuit sur inscription

L’épigénétique étudie comment chaque cellule régule ses gènes selon l’environnement, expliquant leurs fonctions, le développement, la santé, le vivant et le fonctionnement du cerveau.

L’épigénétique, une toute jeune discipline scientifique, a pour objectif d’expliquer comment, quand et avec quelle intensité chaque cellule contrôle le fonctionnement de chacun de ses gènes, en lien avec son environnement. En effet, toutes les cellules qui constituent un individu possèdent la même collection de gènes ; pourtant, chacune a une fonction différente parce que chaque cellule n’utilise qu’une petite fraction de ses gènes. L’épigénétique recèle donc l’espoir fou de comprendre non seulement le vivant, mais aussi les interactions entre les êtres vivants et avec le monde qui les entoure. Tous les domaines de la biologie sont concernés, de l’évolution des espèces à la santé humaine, en passant par le fonctionnement des organes et le développement embryonnaire. Et notamment cette question : en quoi l’épigénétique participe au développement et au fonctionnement de notre cerveau ?

Une conférence par Corinne Augé, Professeur à l’université de Tours, dans le cadre de la Semaine du Cerveau.

L’entrée à cette manifestations, dans le cadre de la semaine du cerveau, est gratuite mais l’inscription est obligatoire sur la page : [https://www.semaineducerveau.fr/manifestation/ce-que-votre-cerveau-doit-a-lepigenetique/](https://www.semaineducerveau.fr/manifestation/ce-que-votre-cerveau-doit-a-lepigenetique/)

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-03-24T19:00:00.000+01:00

Fin : 2026-03-24T21:00:00.000+01:00

1

https://www.semaineducerveau.fr/manifestation/ce-que-votre-cerveau-doit-a-lepigenetique/

Salle de conférences Léopold Senghor à Tours 1 bis Rue de la Préfecture 37000 Tours Cathédrale Tours 37000 Indre-et-Loire



Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

