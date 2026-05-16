Notre-Dame-d’Estrées-Corbon

Ce qui demeure… Récital Chant & Piano

L’Eglise Notre-Dame-d’Estrées-Corbon Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-06 18:00:00

fin : 2026-06-06 20:00:00

Date(s) :

2026-06-06

Le temps d’un récital, la soprano Clémence Danvy, le ténor Jérôme Gueller et la pianiste Marie-Pascale Talbot-Hitier vous invitent à traverser une histoire universelle celle de l’amour dans toutes ses métamorphoses.

Le temps d’un récital, la soprano Clémence Danvy, le ténor Jérôme Gueller et la pianiste Marie-Pascale Talbot-Hitier vous invitent à traverser une histoire universelle celle de l’amour dans toutes ses métamorphoses…le tout dans la charmante église de Notre-Dame-d’Estrées. .

L’Eglise Notre-Dame-d’Estrées-Corbon 14340 Calvados Normandie lesconcertsdestrees@gmail.com

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English : Ce qui demeure… Récital Chant & Piano

In this recital, soprano Clémence Danvy, tenor Jérôme Gueller and pianist Marie-Pascale Talbot-Hitier take you on a journey through a universal story: the story of love in all its metamorphoses.

L’événement Ce qui demeure… Récital Chant & Piano Notre-Dame-d’Estrées-Corbon a été mis à jour le 2026-05-16 par Calvados Attractivité