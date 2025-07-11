Ce qui m’a pris Les Quinconces Le Mans
Ce qui m’a pris Les Quinconces Le Mans jeudi 26 mars 2026.
Ce qui m’a pris
Les Quinconces 4 Place des Jacobins Le Mans Sarthe
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-26 20:00:00
fin : 2026-03-28 21:40:00
Date(s) :
2026-03-26 2026-03-27 2026-03-28
Marcos Caramés-Blanco, Orane Lemâle
Avec son découpage en quatre périodes bien distinctes et son collage de fragments hétéroclites, cette performance théâtrale vous fera toucher du doigt l’imperceptible effondrement de l’âme, le doux glissement vers l’abîme que subit sans raison apparente une jeune femme d’aujourd’hui. .
Les Quinconces 4 Place des Jacobins Le Mans 72000 Sarthe Pays de la Loire
