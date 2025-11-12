CE QUI NOUS LIE #4, RENCONTRES DE CINÉMA Lodève

CE QUI NOUS LIE #4, RENCONTRES DE CINÉMA

Avenue Docteur Joseph Maury Lodève Hérault

Début : 2025-11-12

fin : 2025-11-15

2025-11-12

Une manifestation organisée par la Médiathèque Confluence et le Cinéma Luteva, en partenariat avec plusieurs cafés culturels de la ville (Brasserie Lodeva, La Fontaine, La Muse’Broc, Le Patio, Les Mangeurs d’étoiles et Le Théâtre de la Bicyclette).

Programme détaillée https://www.calameo.com/read/003185286fd0e3903c68d?page=1

Au programme

25 projections accompagnées de professionnels du cinéma

4 ateliers à partager en famille pour découvrir des techniques cinématographiques

6 lieux partenaires pour un autre regard sur le cinéma

des projections et des ateliers d’éducation à l’image pour les scolaires

1 soirée ciné-impro en ouverture des Rencontres

1 soirée spéciale jeunesse, concoctée par la jeunesse

& 1 nuit au cinéma !

Avenue Docteur Joseph Maury Lodève 34700 Hérault Occitanie +33 4 11 95 04 80

English :

An event organized by Médiathèque Confluence and Cinéma Luteva, in partnership with several of the city’s cultural cafés (Brasserie Lodeva, La Fontaine, La Muse’Broc, Le Patio, Les Mangeurs d’étoiles and Le Théâtre de la Bicyclette).

Detailed program: https://www.calameo.com/read/003185286fd0e3903c68d?page=1

German :

Eine Veranstaltung, die von der Mediathek Confluence und dem Kino Luteva in Zusammenarbeit mit mehreren Kulturcafés der Stadt (Brasserie Lodeva, La Fontaine, La Muse’Broc, Le Patio, Les Mangeurs d’étoiles und Le Théâtre de la Bicyclette) organisiert wird.

Detailliertes Programm: https://www.calameo.com/read/003185286fd0e3903c68d?page=1

Italiano :

Organizzato dalla Médiathèque Confluence e dal Cinéma Luteva, in collaborazione con diversi caffè culturali della città (Brasserie Lodeva, La Fontaine, La Muse’Broc, Le Patio, Les Mangeurs d’étoiles e Le Théâtre de la Bicyclette).

Programma dettagliato: https://www.calameo.com/read/003185286fd0e3903c68d?page=1

Espanol :

Organizado por Médiathèque Confluence y Cinéma Luteva, en colaboración con varios cafés culturales de la ciudad (Brasserie Lodeva, La Fontaine, La Muse’Broc, Le Patio, Les Mangeurs d’étoiles y Le Théâtre de la Bicyclette).

Programa detallado: https://www.calameo.com/read/003185286fd0e3903c68d?page=1

