Soirée cinéma au musée !

Projection du film de Cédric Klapish

2017 2h

Rendez-vous à la salle Bocat

Jean a quitté sa famille et sa Bourgogne natale il y a dix ans pour faire le tour du monde. En apprenant la mort imminente de son père, il revient dans la terre de son enfance. Il retrouve sa sœur, Juliette, et son frère, Jérémie. Leur père meurt juste avant le début des vendanges. En l’espace d’un an, au rythme des saisons qui s’enchaînent, ces 3 jeunes adultes vont retrouver ou réinventer leur fraternité, s’épanouissant et mûrissant en même temps que le vin qu’ils fabriquent.

La Nuit Européenne des Musées au Coeur du Jura:

* Arbois: Visite libre et gratuite des trois musées

>Musée d’art, hôtel Sarret de Grozon (Grande Rue)

– visite libre de 19h à 23h

-Soirée jeux en partenariat avec l’association doloise Libertalia jeux de société pour tous les âges, ambiance détendue

et conviviale ! La librairie Le Hamac sera présente pour proposer une sélection de jeux.

-Buvette et crêpes proposées par les jeunes du Secteur Jeunes dans la cour du musée.

>Maison de Louis Pasteur (83 rue de Courcelles)

Ouverture en visite libre de 19h à 22h pour découvrir la maison natale du célèbre savant.

Une soirée pour petits et grands, entre patrimoine, jeux, cinéma et rencontres. L’accès est libre et gratuit dans les trois

musées partenaires

>Musée de la Vigne et du Vin du Jura (Château Pécauld rue des Fossés)

– visite libre de 19h à 23h

-Animation photobooth Vigneron d’autrefois revêtez les costumes d’époque et repartez avec un souvenir photo unique.

-À 20h, projection du film Ce qui nous lie de Cédric Klapisch (durée 2h) — salle Bocat.

-À 22h, rencontre avec Nathanaël Villet, vigneron, pour échanger sur les questions de la transmission du métier.

* Salins-les-Bains:

>Greatest Hits à 19h30 et 20h45 à la Grande Saline Participez à une visite originale, ponctuée d’intermèdes chantés ! saurez-vous reconnaître les titres et les artistes ? .

Musée de la Vigne et du Vin 3 Rue des Fossés

Arbois 39600 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 66 40 45 museevignevin@wanadoo.fr

