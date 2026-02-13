Ce qui nous lie, Maison de l’Architecture de l’Isère, Grenoble

Ce qui nous lie 24 février – 13 mars Maison de l’Architecture de l’Isère Isère

À partir du 24 février 2026, la Maison de l’Architecture de l’Isère accueille sa nouvelle exposition « Ce qui nous lie », restitution de la résidence d’architecture éponyme qui s’est déroulée entre mai et octobre 2025 sur la commune de Saint-Gervais (38).

Depuis 2018 la Maison de l’Architecture de l’Isère pilote des résidences d’architecture.

La résidence d’architecture est un projet culturel créant les conditions d’une rencontre entre une ou un architecte mandataire et son binôme (architecte, urbaniste, paysagiste, …) et des

élues et élus, habitantes et habitants, actrices et acteurs, sur un territoire et dans un contexte donné. La résidence d’architecture a pour vocation de contribuer à ouvrir le regard des populations locales sur les problématiques contemporaines liées à l’identité des villes et des territoires, aux enjeux de la transformation du patrimoine bâti, à la prise en compte de la transition écologique dans la fabrique des milieux habités.

Pour les architectes résident-es, il ne s’agit pas de concevoir un projet d’architecture, mais de produire une pensée »in situ » et »en immersion » dans un territoire où ils habitent et travaillent pendant toute la durée de la résidence. Dans ce temps, ils-elles rencontrent les acteurs locaux, partagent des réflexions, restituent leur regard et évoquent des possibles.

En 2025 la m’A Isère a piloté une résidence d’architecture sur la commune de Saint-Gervais en Isère, dans le cadre du programme du Réseau des maisons de l’architecture*. Elle a permis d’ouvrir la réflexion avec les habitantes, les habitants et les actrices et acteurs du territoire, sur différentes problématiques : imaginer des lieux et des ressources « qui nous lient », afin de favoriser les échanges intergénérationnels, mettre en avant les mobilités douces entre le centre bourg et le quartier du portL’équipe en résidence, constituée de Caroline Vernay, architecte, et Andrea Gaidano, designeur, a été sélectionnée pour répondre à ce travail de prospective.

L’exposition

Cette exposition restitue les 4 semaines d’immersion des résident-es, les rencontres, arpentages, recherches et diagnostiques et leurs propositions.

» En 2025, durant quatre semaines, nous avons habité Saint-Gervais : commune de 534 habitant·es, entre Isère (rivière) et Vercors. Nous avons rencontré ses habitant·es, étudié ses équipements, son paysage et les habitudes de celles et ceux qui les pratiquent chaque jour. Et puis nous avons proposé quelques pistes pour se lier, se rencontrer et créer toujours plus de souvenirs communs. Nous avons tenté d’ouvrir les imaginaires, et de donner envie de faire ensemble. Le format de résidence permet l’ancrage et l’expérimentation. A Saint-Gervais, nous avons consulté, dessiné, photographié, peint, accroché, imprimé, fabriqué, raconté… Avec cette exposition, nous vous invitons à découvrir nos étapes de réflexion et nos actions. «

* Le 5e programme national de résidences d’architecture coordonné par le Réseau des maisons de l’architecture, est soutenu par le ministère de la Culture, la Caisse des dépôts Mécénat et l’Ordre des architectes

