Ce qui nous lie, week-end inaugural ! Musée Maurepas Rennes Samedi 20 décembre, 14h00 Ille-et-Vilaine

Entrez libres au Musée ! Cette activité est entièrement gratuite et sans réservation. Attention cependant : la participation se fera dans la limite des places disponibles.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2025-12-20T14:00:00.000+01:00

Fin : 2025-12-20T18:00:00.000+01:00

Musée Maurepas 2 allée Georges-de-la-Tour – 35700 Rennes Centre Rennes 35700 Ille-et-Vilaine