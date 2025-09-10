Ce qui nous noue Groupe Déjà Espace Culturel L’Orée du Bois La Chapelle-Saint-Aubin

Ce qui nous noue Groupe Déjà Espace Culturel L’Orée du Bois La Chapelle-Saint-Aubin vendredi 16 janvier 2026.

Espace Culturel L’Orée du Bois 161 Rue de l’Europe La Chapelle-Saint-Aubin Sarthe

Tarif : 8 – 8 – 10 EUR

Début : 2026-01-16 20:30:00

fin : 2026-01-16

2026-01-16

Mise à nu joyeuse et cinglante du couple sur le divan théâtral

Le couple a constamment inspiré l’Art et la littérature, mais pour autant, rien n’est résolu. Alors confrontons-nous à nouveau à ces deux êtres-là. Posons à nouveau cette grande question Pourquoi vivre à deux ? Mettons le couple sur le divan théâtral ! Libérons-le ! Festoyons-le ! Dans une volonté cathartique.

Du désir d’être en couple au couple sans désir en passant par la passion, les clichés amoureux et le quotidien, nous allons disséquer, triturer, ausculter et distordre nos comportements de couple au travers d’un cadavre exquis de situations. Théâtre du réel, tour à tour idiot et sauvage, tendre et caustique, amer et poétique, Groupe Déjà questionne la prétention du couple à son développement durable. .

Espace Culturel L’Orée du Bois 161 Rue de l’Europe La Chapelle-Saint-Aubin 72650 Sarthe Pays de la Loire culture@lachapellesaintaubin.fr

