Ce qui nous noue Mise à nu joyeuse et cinglante du couple sur le divan théâtral Le Cargo Salle le Cargo Segré-en-Anjou Bleu

Ce qui nous noue Mise à nu joyeuse et cinglante du couple sur le divan théâtral Le Cargo Salle le Cargo Segré-en-Anjou Bleu vendredi 10 octobre 2025.

Ce qui nous noue Mise à nu joyeuse et cinglante du couple sur le divan théâtral Le Cargo

Salle le Cargo 3 esplanade Antoine Glémain Segré-en-Anjou Bleu Maine-et-Loire

Tarif : 8 – 8 – 8 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-10 20:30:00

fin : 2025-10-10 21:50:00

Date(s) :

2025-10-10

Ce qui nous noue Mise à nu joyeuse et cinglante du couple sur le divan théâtral. Le vendredi 10 octobre 2025 à 20h30, au Cargo.

Avec son sens de la formule lapidaire dont il avait le secret, Oscar Wilde a crayonné un jour Être en couple, c’est ne faire qu’un. Oui, mais lequel ? .

Le couple a constamment inspiré l’Art et la littérature, mais pour autant, rien n’est résolu. Alors confrontons nous à nouveau à ces deux êtres-là. Posons à nouveau cette grande question Pourquoi vivre à deux ? Mettons le couple sur le divan théâtral ! Libérons-le ! Festoyons-le ! Dans une volonté cathartique.

Du désir d’être en couple au couple sans désir en passant par la passion, les clichés amoureux et le quotidien, nous allons disséquer, triturer, ausculter et distordre nos comportements de couple au travers d’un cadavre exquis de situations. Théâtre du réel, tour à tour idiot et sauvage, tendre et caustique, amer et poétique, nous questionnons la prétention du couple à son développement durable.

Notre idéal ambitieux est que chaque spectateur se dise, en sortant, que cette pièce a été écrite en regardant chez eux par le trou de leur serrure. Ou bien, que finalement, on ne se connait peut-être pas si bien, ni nous-même, ni la personne avec qui on vit.

Groupe déjà a fait un passage remarqué au Cargo en 2021, avec Cowboy ou indien ? qui traitait des rapports de fratrie avec un humour touchant. .

Salle le Cargo 3 esplanade Antoine Glémain Segré-en-Anjou Bleu 49500 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 92 31 89 culture@segreenanjoubleu.fr

English :

What ties us together? A joyful and scathing exposure of the couple on the theatrical couch. Friday, October 10, 2025, 8:30pm, at Le Cargo.

German :

Was uns verknotet? Fröhliche und bitterböse Entblößung des Paares auf der Theatercouch. Am Freitag, den 10. Oktober 2025, um 20.30 Uhr im Cargo.

Italiano :

Cosa ci lega? Un’esposizione gioiosa e sprezzante della coppia sul divano teatrale. Venerdì 10 ottobre 2025 alle 20.30, al Cargo.

Espanol :

¿Qué nos une? Una exposición alegre y mordaz de la pareja en el diván teatral. Viernes 10 de octubre de 2025 a las 20.30 h, en el Cargo.

L’événement Ce qui nous noue Mise à nu joyeuse et cinglante du couple sur le divan théâtral Le Cargo Segré-en-Anjou Bleu a été mis à jour le 2025-08-25 par Office de tourisme Anjou bleu