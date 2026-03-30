Ce qui nous relie La Maison Rigolote Laval

Ce qui nous relie

La Maison Rigolote 58 Ter Rue du Hameau Laval Mayenne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-04 14:30:00

fin : 2026-04-05 18:00:00

Date(s) :

2026-04-04 2026-04-08 2026-04-11 2026-04-15 2026-04-18

Mettre en regard le travail de Nicole Caltot, autodidacte qui brode et celui de sa fille Isabelle plasticienne textile.

Deux générations différentes, deux façons de s’exprimer avec le fil et la technique de la broderie machine, en deux dimensions ou en volume. Confronter deux façons de créer, l’une totalement spontanée et l’autre plus organisée/contrôlée. Montrer que la créativité peut être présente, active et efficace au delà des études et de l’âge. .

La Maison Rigolote 58 Ter Rue du Hameau Laval 53000 Mayenne Pays de la Loire +33 6 51 10 68 08 contact@aaa53.fr

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English :

Compare the work of Nicole Caltot, a self-taught embroiderer, with that of her daughter Isabelle, a textile artist.

L’événement Ce qui nous relie Laval a été mis à jour le 2026-03-27 par LAVAL TOURISME