Ce qui passe TNT – Terrain Neutre Théâtre Nantes

Date et horaire de début et de fin : 2026-04-02 20:30 – 21:45

Gratuit : non 11€ ou 15€ Réservation au 02 40 12 12 28 ou sur www.tntheatre.com Tout public

Les êtres humain.e.s communiquent entre eux.elles, bien sûr !Mais comment ? Par les mots ? Par la voix ? Par le corps ? Par le regard ? Par le sourire ? Par le silence ?Qu’est-ce qui passe quand nous communiquons ? Qu’est-ce qui ne passe pas ?Autant de questions auxquelles nous n’aurons peut-être jamais de réponses précises… À peine peut-être une idée ?

TNT – Terrain Neutre Théâtre Centre-ville Nantes 44000

02 40 12 12 28 https://www.tntheatre.com 02 40 12 12 28 http://www.tntheatre.com



