Ce qui reste de nous Théo Théâtre PARIS

De 1900 à aujourd’hui, quatre personnages vivent à des époques différentes.

Chacun avance à sa manière, sans savoir que ses gestes résonnent ailleurs.

Les années passent et, peu à peu, des liens invisibles apparaissent, tissés par des choix, des paroles, des actes.

« Ce qu’il reste de nous » est un spectacle improvisé sur la trace que nous laissons.

Sur ce qui se transmet, parfois sans que nous en ayons conscience. En début de spectacle, le public participe à la création des quatre personnages et du lien qui les relie : un objet, un lieu, une phrase.

À partir de ces éléments, l’histoire se construit sur scène, en direct.

Sur scène, quatre personnages.

Quatre trajectoires distinctes.

Et si nos vies résonnaient bien au-delà de ce que nous imaginons ?

COMPAGNIE

Les 4 saisons

ARTISTES

Daphnée Barat, Adeline Belloc, Raphael Casteau, Angelo Grossi, Alexandre Guédé, Florine Moreau, Simon Pierzchlewicz, Viviane Pouget, Jérôme Thureau

Ils ne se rencontreront jamais. Et pourtant, leurs vies sont liées.

Du dimanche 29 mars 2026 au dimanche 26 avril 2026 :

dimanche

de 18h30 à 19h30

payant Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-03-29T21:30:00+02:00

fin : 2026-04-26T22:30:00+02:00

Date(s) : 2026-03-29T18:30:00+02:00_2026-03-29T19:30:00+02:00;2026-04-05T18:30:00+02:00_2026-04-05T19:30:00+02:00;2026-04-12T18:30:00+02:00_2026-04-12T19:30:00+02:00;2026-04-19T18:30:00+02:00_2026-04-19T19:30:00+02:00;2026-04-26T18:30:00+02:00_2026-04-26T19:30:00+02:00

Théo Théâtre 20 RUE THEODORE DECK 75015 PARIS

https://theotheatre.com/programmation/ce-qui-reste-de-nous +33698468653 courbier.leonard@theotheatre.com



Afficher la carte du lieu Théo Théâtre et trouvez le meilleur itinéraire

