CE QUI RESTE D’UN AMOUR STUDIO HEBERTOT Paris

CE QUI RESTE D’UN AMOUR L’amour – le vrai – ne meurt pas. Ce sont les relations qui prennent fin. Un an après leur rupture, Alice débarque chez Hugo au milieu de la nuit : que reste-t-il de cet amour qu’elle croyait éternel ? Un an après cette nuit-là, c’est Hugo qui sonne à la porte d’Alice… Un instant de vérité drôle et touchant sur la complexité et les contradictions des relations aujourd’hui. Deux façons de voir la vie, deux façons de voir l’amour, êtes-vous plutôt Alice ou Hugo ? Chacun pourra se reconnaître dans leur histoire. Une pièce sur la force et le mystère de la passion. « L’amour – le vrai – ne meurt pas. Ce sont les relations qui prennent fin. » Après plus de 1 200 représentations du Portrait de Dorian Gray d’après Oscar Wilde, le succès de L’Idiot d’après Dostoïevski et la brillante adaptation du Misanthrope, la Compagnie Le Douarec réunit à nouveau Caroline Devismes et Thomas Le Douarec et présente un auteur « coup de cœur », Carlotta Clerici. Auteur : Carlotta ClericiMise en scène : Carlotta ClericiMusique : Aldo GilbertLumière : Patrice LecadrePhotographie : Attilio Marasco et Francis GrosjeanDécor : David Lionne et Jérôme LebertreDistribution : Caroline Devismes et Thomas Le DouarecDurée : 1h20PresseTELERAMA Que peut-il advenir d’un amour fou, aussi bien martyr que jouissance absolue ? Carlotta Clerici décrit finement et drôlement à la fois les ravages de la passion, ses labyrinthes, ses gouffres. Incarnés avec charme par Caroline Devismes et Thomas Le Douarec, ces transes amoureuses et leurs incessants coups de théâtre deviennent sarabande infernale.Fabienne Pascaud VALEURS ACTUELLESLOVE STORY – La pièce de Carlotta Clerici est un petit bijou d’intelligence psychologique et de connaissance des coeurs. Toutes ses pièces sont de grande qualité, mais celle-ci a un parfum de rare authenticité. Caroline Devismes et Thomas Le Douarec sont excellents. Leur complicité fait merveille. Toute l’ambiguïté et la complexité des rapports amoureux sont rendus par leur jeu. On s’y projette et chaque spectateur peut se souvenir de son vécu. C’est le rôle du théâtre qui, ici, est magnifié. Et puis, aussi, c’est drôle. Mais comme dans la vie, comme dans le réel de la vie.Jean-Luc Jeener RADIO JAllez au Studio Hébertot, et vous verrez une pièce magnifique, déchirante, bouleversante. On songe à La Musica deuxième, le chef d’oeuvre de Marguerite Duras. On songe à La femme d’à côté, le chef d’oeuvre de François Truffaut, et à sa phrase clef : « Ni avec toi, ni sans toi » Carlotta Clerici a la chance de diriger un duo splendide : Caroline Devismes et Thomas Le Douarec. Leur présence charnelle impressionnante, leur talent dans les changements d’humeur, leur vibration émotionnelle nous entraînent et nous hypnotisent. De la première à la dernière réplique, c’est une grande réussite.Christophe Barbier COUP D’OEILJE T’AIME, MOI NON PLUS – Jouant à merveille l’homme qui refuse de s’engager tout en doutant de lui, un peu machiste par protection, Thomas Le Douarec est impressionnant. Toute en charme, l’émotion à fleur de peau, incarnant avec délicatesse les contradictions d’Alice, Caroline Devismes est bouleversante.Carlotta Clerici sait dépeindre, avec les nuances nécessaires, les sentiments qui traversent deux âmes égarées, dans l’incapacité de conjuguer au quotidien le verbe aimer. Ce qui pourrait se résumer à un dialogue amoureux se transforme en une enquête. Le grand et fol amour peut-il se vivre ou uniquement se rêver ? Touchant l’universalité et les mystères des sentiments amoureux, ces introspections intimes sont passionnantes à suivre.Marie-Céline Nivière OUEST FRANCEL’AMOUR VRAI SONNE TOUJOURS DEUX FOIS – ExcellentUn charme fou se dégage de cette pièce, menée par un couple d’artistes émouvants et fragiles qui nous touchent parce qu’ils sont vrais et authentiques. Il y a quelque chose de racinien dans leurs dilemmes et de fondamentalement humain dans ces situations, somme toute ordinaires. Un texte ciselé, des réparties cinglantes, des blancs lourds de sens.Rodolphe de Saint Hilaire LA PROVENCEUn vrai coup de cœur. Le rire, omniprésent, a peine à cacher les émotions qui se dégagent du texte, admirablement interprété. Une vraie pépite à consommer sans modération !Jacques Jarmasson LE FIGARO MAGAZINEExcellent écrivain. AU BALCONCarlotta Clerici nous parle de nous avec une grande intelligence et beaucoup de délicatesse. Elle fait le choix de la sincérité et nous embarque dès les premières minutes dans ce formidable pasde deux.Caroline Devismes et Thomas Le Douarec, ceux deux-là sont une évidence. Au-delà de leur pouvoir de séduction éclatant, c’est leur sincérité qui crève l’écran.Elle, féline, irrésistible et meurtrie à la fois. Lui, charmeur, dévoilant peu à peu ses blessures.Un petit bijou à découvrir sans attendre au Studio Hébertot !Sylvie Tuffier L’INFO TOUT COURTIl n’y a, dans l’écriture com

