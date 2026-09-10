Ce qui reste : mémoire vive d’un territoire entre terre et mer, Salle de l’Enclos, Bouin

Informations pratiques

Ce qui reste : mémoire vive d’un territoire entre terre et mer Dimanche 20 septembre, 15h30 Salle de l’Enclos Vendée

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T15:30:00+02:00 – 2026-09-20T16:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T15:30:00+02:00 – 2026-09-20T16:30:00+02:00

Le 20 septembre à 15h30, un film inédit du Photo Caméra Club de Bouin sera projeté dans la salle de l’Enclos. Fruit du travail des membres de l’association, ce film part à la recherche du patrimoine immatériel de Bouin. La vie dans le marais, la pêche, l’ostréiculture, les fêtes populaires… C’est une belle occasion de découvrir ou de se remémorer la vie à Bouin, et ainsi mettre en valeur le patrimoine culturel immatériel de notre territoire : les gestes, les fêtes, le mode de vie particulier ; bref, tout ce qui constitue nos traditions. À Bouin certaines d’entre elles restent immuables, d’autres évoluent : ce film est là pour montrer “ce qui reste” et que les traditions, bien qu’elles soient anciennes, peuvent disparaître si elles ne sont plus célébrées, ou plus d’actualité. Nous vous invitons chaleureusement à découvrir ce film inédit, en exclusivité à la salle de l’Enclos. Les places sont gratuites et sans réservation.

Salle de l’Enclos 7 bis rue des Brochets, 85230 Bouin Bouin 85230 Vendée Pays de la Loire

Le 20 septembre à 15h30, un film inédit du Photo Caméra Club de Bouin sera projeté dans la salle de l’Enclos. Fruit du travail des membres de l’association, ce film part à la recherche du patrimoine…

©Ville de Bouin