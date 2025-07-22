Ce qu’il faudra laisser aux anges Salle Le Vallon Landivisiau

Ce qu’il faudra laisser aux anges

Salle Le Vallon Kerivoal Landivisiau Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-18 17:00:00

fin : 2026-01-18

Date(s) :

2026-01-18

Théâtre.

Qui conserve la poésie fragile des moments insignifiants de nos vies ?

Et si on imaginait, le temps d’une représentation, que ces instants d’humanité puissent être collectionnés par des créatures , peut-être des anges , se promenant sans être vues, observant et conservant tout ce qui fait l’essence même de nos vies de mortels, sans que rien ne leur échappe.

Pour observer les méandres de l’âme humaine, quel endroit plus banal, plus universel, plus intime que le lit, qui nous accompagne de la naissance à la mort ? Lieu de tendresse, de faiblesse, de joie, de frayeur, de déchirements, miroir d’instants passés ou présents, beauté miraculeuse de souvenirs qui nous rattrapent. Lieu du repos, du plaisir, du rêve, des conversations interminables, des incompréhensions parfois, des insomnies, des retrouvailles ou des séparations, des confidences ou des non-dits…

Toutes les scènes se déroulent donc dans un lit, dans une ambiance lumineuse quasi cinématographique. Les lampes ici et là laissent au spectateur, le temps d’une délicate mise à nu, la possibilité de se projeter dans son propre quotidien et d’embarquer pour un grand voyage poétique la vie !

Écriture Laura Léoni / Mise en scène Sébastien Bonnabel / Distribution (six comédiens en alternance) Pierre Cachia, Éric Chantelauze, Marie Combeau, Marine Dusehu, Stéphane Giletta, Marie Hennerez, Pascale Mompez, Louise Rebillaud, Kévin Rouxel / Création lumière Garance Sanders / Scénographie Mégane Atie / Costumes Julia Allègre / Assistant à la mise en scène Hélène Boutin. © Sébastien Bonnabel. .

Salle Le Vallon Kerivoal Landivisiau 29400 Finistère Bretagne +33 2 98 68 67 63

