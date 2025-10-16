CE QU’IL ME RESTE / MUTUASHI – CE QU IL ME RESTE / MUTUASHI – AUDITORIUM SEYNOD Annecy

jeudi 16 octobre 2025.

Début : 2025-10-16 à 20:00. Tarif : – euros.

Ce qu’il me reste est un vibrant hommage à l’héritage reçu, mettant en scène Yves Mwamba et sa maman Joséphine Diyoyi, nés tous deux en République Démocratique du Congo. De sa mère, Yves Mwamba a hérité du mutuashi, une danse qui est aussi un genre musical de leur tribu Les Baluba. De ses souvenirs d’enfants, il revoit sa mère, ondulant les hanches jusqu’aux mouvements saccadés de tout le corps et aux frappes intenses des pieds sur le sol. Cette tradition célébrant la vie et les ancêtres constitue une expérience fondatrice pour le chorégraphe, venu ensuite au krump, au hip hop. « Les ancêtres nous accompagnent, ma mère danse pour moi, je danse pour elle, nous dansons dans l’espoir d’une réconciliation avec le passé et pour la génération future ».Yves Mwamba est chorégraphe, danseur et performeur. Sa passion pour le mouvement est née dans les rues Kisangani, au Congo RD, et s’est aiguisée au milieu des battles à 13 ans. Il se forme avec des chorégraphes dont Faustin Linyekula dont il intègre la compagnie. En France depuis 2015, il se lance dans la création. Ce qu’il me reste est sa troisième pièce.Durée 50 mnÀ partir de 10 ans

AUDITORIUM SEYNOD PLACE DE L’HOTEL DE VILLE 74600 Annecy 74