CE QU’IL RESTE DE NOUS de Cherien Dabis – RENCONTRE Cinéma du TNB Rennes Mardi 24 février, 20h00 Ille-et-Vilaine

Le Cinéma du TNB, en partenariat avec le festival SARD, est heureux de présenter en avant-première, Ce qu’il reste de nous, de Cherien Dabis et d’accueillir la cinéaste pour une rencontre.

CE QU’IL RESTE DE NOUS, de Cherien Dabis

De la Nakba en 1948 à aujourd’hui, 3 générations d’une famille palestinienne portent les espoirs et les blessures d’un peuple. Une fresque bouleversante où Histoire et intime se mêlent.

Séance suivie d’une rencontre avec la réalisatrice

« Dans les instants qui suivent la confrontation d’un adolescent palestinien à des soldats israéliens, lors d’une manifestationen Cisjordanie, au cours de laquelle le garçon est blessé et transporté à l’hôpital, sa mère raconte la série d’évènements qui ont conduit à ce moment tragique, l’histoire de sa famille faite d’espoir, de courage et de lutte acharnée. Le film raconte l’histoire d’une famille palestinienne à travers 3 générations. Ce parti pris permet de couvrir une longue période, de 1948 à nos jours. L’interprétation de Cherien Dabis qui est aussi la cinéaste, est très forte et donne au personnage plus de sincérité et d’authenticité. En choisissant de raconter l’histoire d’une famille, le film rend plus concrète l’histoire de tout un peuple et les conséquences de la guerre, de l’exil et de la perte. En tant que spectateur et spectatrice, on ne peut qu’être touché·e et invité·e à se questionner sur les thèmes abordés dans ce long métrage, les enjeux d’exil, la notion de chez soi, ce que l’on laisse derrière soi et ce que l’on emporte. »

– Annick Pillosio, membre du comité de sélection du Festival international du film politique de Carcassonne

Cinéma du TNB 1 rue saint Hélier 35000 Rennes Thabor – Saint-Hélier – Alphonse Guérin Rennes 35000 Ille-et-Vilaine



