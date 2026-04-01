Ce qu’il reste du monde 13001 MARSEILLE Marseille 1er Arrondissement

Ce qu’il reste du monde

Jeudi 16 avril 2026 de 17h à 22h.

Vernissage.

Du 17/04 au 13/05/2026 tous les jours de 14h à 18h30.

Exposition.

Jeudi 14 mai 2026 de 17h à 22h.

Finissage. 13001 MARSEILLE 12-14 Rue Saint-Bazile Marseille 1er Arrondissement Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-16 17:00:00

fin : 2026-05-14 22:00:00

Date(s) :

2026-04-16 2026-04-17 2026-05-14

À Marseille, plus de quarante artistes interrogent les fragments du monde contemporain

À Marseille, plus de quarante artistes interrogent les fragments du monde contemporain.



Une exposition sur les traces et les survivances du monde



Que reste-t-il lorsque les paysages se transforment, que les corps se métamorphosent et que les récits collectifs se déplacent ?



L’exposition Ce qu’il reste du monde rassemble à Marseille plus de quarante artistes contemporains autour d’une réflexion sensible sur les traces laissées par les transformations de notre époque. À travers la peinture, la sculpture, l’installation, la lumière, le textile et la performance, les artistes explorent ce qui persiste dans les paysages, les corps et les mémoires.



Le parcours s’articule autour de plusieurs thématiques territoires blessés et paysages en tension, corps vulnérables et visages d’après, mythologies contemporaines et mémoires de l’exil.



Présentée à la Maison Arménienne de la Jeunesse et de la Culture (MAJC), lieu chargé d’une histoire liée à l’exil et à la transmission culturelle, l’exposition propose une traversée artistique où les fragments du présent deviennent les signes possibles d’un monde en recomposition.

Commissariat de l’exposition



Rebecca Brodskis

Artiste peintre Ateliers Lautard, Marseille



Silvio Milodonian

Artiste peintre Marseille



Jean-Philippe Vigneron

Président de la résidence d’artistes Le Cube du Ferret



Les artistes



Alexandr Avagyan, Chrystèle Bazin & Agnès Mellon, Danny Berkovskii, Romaric Bonne, Rebecca Brodskis, Paula Calvo, Zabo Chabiland, Clara Claus, Julie Dalmon, Aliou Diack, Robin Dino Doo, Anke Doberauer, Emy, Jocelyn Foulquier, Jérôme Gelès, Gol3M, Florent Groc, Amandine Guruceaga, Jaron Gyger, Ségolène Kan, Lazare Lazarus, Vicente Macellari & Jorge Rueda Cervera, Silvio Mildo, Anna Moraes, Aurore Murcia, Jackson Neimeth Dickstein, Théo Ouaki, Mario Picardo, Eva Pracca, Pasmur Rachuiko, Varduhi Sahagian, Misha Sanders & Philipp Putzer, Madely Schott, Lea Simhony, Antoine Traineau, Dominika Troïcka, Aurora Vernazzani, Jean Jardin Verre.



Les artistes du centre Arménien Khachik Abrahamyan, Arman Antonian,



Les Performances



Louise Bellamy, Nina Berclaz, Zabo Chabiland, Jimmy Boury, Furioza et Nèle Lavant. .

13001 MARSEILLE 12-14 Rue Saint-Bazile Marseille 1er Arrondissement 13001 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur atelierdescurateurs@gmail.com

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English :

In Marseilles, over forty artists explore fragments of the contemporary world

L’événement Ce qu’il reste du monde Marseille 1er Arrondissement a été mis à jour le 2026-03-20 par Office Métropolitain de tourisme et des congrès de Marseille