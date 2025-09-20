« Ce qu’il reste » (Mémoires d’Italie) Halle aux sucres Dunkerque

« Ce qu’il reste » (Mémoires d’Italie) Halle aux sucres Dunkerque samedi 20 septembre 2025.

« Ce qu’il reste » (Mémoires d’Italie) 20 et 21 septembre Halle aux sucres Nord

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T14:00:00 – 2025-09-20T18:00:00

Fin : 2025-09-21T14:00:00 – 2025-09-21T18:00:00

Exposition visible dans l’Espace des Regards à la Halle aux sucres

De Maureen Ragoucy (en partenariat avec le Château Coquelle / CMUA

Photographe documentaire et vidéaste, Maureen Ragoucy recueille l’intimité des mémoires que son travail révèle avec franchise et délicatesse.

En résidence au Château Coquelle, elle est allée à la rencontre des Dunkerquois d’origine italienne en quête de ce qui demeure du pays quitté.

L’exposition au CMUA restitue le portrait subtil et sensible né de ce dialogue qui, à sa façon, s’inscrit dans le patrimoine culturel contemporain… sans toujours le dire.

Visite commentée : samedi et dimanche à 14h30, 15h45 et 17h

Halle aux sucres 9003 route du quai Freycinet Dunkerque 59140 Nord Hauts-de-France

Journées européennes du patrimoine 2025