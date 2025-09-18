Ce qu’il reste par Laurane Fahrini Planète Emergences Marseille 1er Arrondissement

Jeudi 18 septembre 2025 de 18h à 21h.

Du 19/09 au 16/10/2025.

Pas de précision sur les jours d’ouverture au public. Planète Emergences 15 Rue d’Anvers Marseille 1er Arrondissement Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Planète Émergences présente l’exposition de Laurane Fahrni, une exploration sensible des matières abandonnées, menée dans le cadre du dispositif Été Culturel 2024 DRAC PACA à La Ciotat et de résidences à Londres et en Haute-Savoie.

À travers la sculpture, la photographie et la récupération, Laurane Fahrni compose avec les ruines, les fragments et les plantes de l’oubli. Bois calcinés, métaux rouillés, pierres ou verres brisés deviennent les éléments de paysages poétiques et précaires. L’écriture, discrètement intégrée dans ses œuvres, prolonge cette mémoire fragile, entre disparition et survivance. .

Planète Emergences 15 Rue d’Anvers Marseille 1er Arrondissement 13001 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 9 86 31 68 31 contact@planetemergences.org

English :

Planète Émergences presents Laurane Fahrni?s exhibition, a sensitive exploration of abandoned materials, carried out as part of the Été Culturel 2024 DRAC PACA program in La Ciotat and residencies in London and Haute-Savoie.

German :

Planète Émergences präsentiert die Ausstellung von Laurane Fahrni, eine sensible Erkundung von verlassenen Materialien, die im Rahmen des Programms Été Culturel 2024 DRAC PACA in La Ciotat und von Residenzen in London und Haute-Savoie durchgeführt wurde.

Italiano :

Planète Émergences presenta la mostra di Laurane Fahrni, una sensibile esplorazione di materiali abbandonati, realizzata nell’ambito del programma Été Culturel 2024 DRAC PACA a La Ciotat e delle residenze a Londra e in Alta Savoia.

Espanol :

Planète Émergences presenta la exposición de Laurane Fahrni, una exploración sensible de materiales abandonados, realizada en el marco del programa Été Culturel 2024 DRAC PACA en La Ciotat y de residencias en Londres y Alta Saboya.

