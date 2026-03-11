Ce qu’on laisse 3 bis f, centre d’arts contemporains d’intérêt national Aix-en-Provence

Ce qu’on laisse

Du 11/04 au 19/09/2026 tous les jours de 14h à 18h.

Vernissage-brunch sam. 11 avril de 11h à 13h. 3 bis f, centre d’arts contemporains d’intérêt national 109 avenue du Petit Barthélémy Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-11 14:00:00

fin : 2026-09-19 18:00:00

Date(s) :

2026-04-11

Dans sa pratique, Ghita Skali s’intéresse aux mécanismes de production de récits officiels, aux histoires marginales ou censurées et à la manière dont les fictions s’immiscent dans les faits, et inversement.

Pour son exposition au 3bis f, elle développe un projet sur les objets qui restent après la mort de quelqu’un.e. Ces choses, parfois anodines, qui deviennent des traces, des présences ou au contraire, des éléments qu’on cherche à oublier. Comme si ces objets déjà inertes et silencieux le devenaient encore plus. Dans son travail, Ghita aborde notre peur de la maladie ou notre rapport au deuil, ces ‘douleurs’ présentes dans différents contextes, que l’on aurait peut-être en commun. Cependant la classe, le genre, la race ainsi que d’autres marqueurs d’inégalités influencent et modifient nos rapports aux soins et au vivant. Ces situations produisent différentes échelles de colères, d’amertume, d’injustice. Mais est ce qu’il y aurait quelque chose de l’ordre du commun dans la peine de perdre des êtres chers ?



Programmation du 3 bis f centre d’arts contemporains en partenariat avec l’Ambassade du Royaume des Pays-Bas en France et la Biennale d’Aix 2026 .

3 bis f, centre d’arts contemporains d’intérêt national 109 avenue du Petit Barthélémy Aix-en-Provence 13100 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

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English :

In her practice, Ghita Skali is interested in the mechanisms by which official narratives are produced, in marginal or censored stories, and in the way in which fictions intrude on facts, and vice versa.

L’événement Ce qu’on laisse Aix-en-Provence a été mis à jour le 2026-03-11 par Mairie d’Aix-en-Provence