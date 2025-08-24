Ce qu’on ne voit pas… Maison Rurale de l’Outre-Forêt Kutzenhausen

Ce qu’on ne voit pas… Dimanche 24 août, 14h00 Maison Rurale de l’Outre-Forêt Bas-Rhin

Tarifs :

Plein tarif : 6€

Tarif réduit : 4€

Abonnement annuel ou Pass famille : 14€

Groupes (+12 pers) / Animations ponctuelles : se renseigner

Maison Rurale de l’Outre-Forêt 67250 KUTZENHAUSEN Kutzenhausen 67250 Bas-Rhin Grand Est [{« type »: « email », « value »: « contact@maison-rurale.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 03 88 80 53 00 »}, {« type »: « link », « value »: « https://www.maison-rurale.fr/events/ce-quon-ne-voit-pas/ »}]

Jean-Luc Neth, spécialiste du costume et de sa confection, vous parlera d’une partie invisible d’un costume : le jupon. Partez à la découverte de cet accessoire, dans la grange, l’étable et l’écurie. traditions costumes

