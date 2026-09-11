Informations pratiques

Falaise

« Ce qu’un homme fait, Violette peut le faire ! » : Restitution HArtCorps par les étudiantes et étudiants de STAPS

Mémorial de Falaise 12 Place Guillaume le Conquérant Falaise Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-11-26 18:30:00

fin : 2026-11-26 20:30:00

Date(s) :

2026-11-26

Le jeudi 26 novembre, le Mémorial de Falaise vous invite à découvrir la restitution du travail historique et artistique des étudiantes et étudiants de Staps sur Violette Morris, grande sportive des années 1920 à l’histoire controversée.

Ce projet d’innovation pédagogique sans le numérique HArtCorps vous invite à découvrir la restitution du travail historique et artistique des étudiantes et étudiants de Staps sur Violette Morris, grande sportive des années 1920 à l’histoire controversée.

La chorégraphie s’inspire du parcours contrasté de Violette Morris, une figure à la fois inspirante et dérangeante. Femme d’exception dont la trajectoire de vie la mène de l’héroïsme sportif à la collaboration. À travers les notions d’ombre et de lumière émergent les traces d’une vie hors normes, marquée par des choix radicaux et une identité en tension. Le corps devient ici un moyen d’exprimer cette dualité : entre affirmation de soi et rupture, entre visibilité et rejet.

Un projet de l’UFR STAPS en collaboration et soutenu par HisTeMé, le CEMU, le SUAC, le Centre Chorégraphique National de Caen, Le Sablier, la CVEC, le projet NCU Réussites plurielles.

Pratique :

Jeudi 26 novembre, de 18h30 à 20h30

Entrée gratuite

Sur réservation (nombre de places limité) : 02 31 20 02 97 ou info@memorial-falaise.fr .

Mémorial de Falaise 12 Place Guillaume le Conquérant Falaise 14700 Calvados Normandie +33 2 31 20 02 97 info@memorial-falaise.fr

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English : « Ce qu’un homme fait, Violette peut le faire ! » : Restitution HArtCorps par les étudiantes et étudiants de STAPS

On Thursday 26 November, the Falaise Memorial invites you to discover the presentation of the historical and artistic work carried out by students on the Staps course on Violette Morris, a leading female athlete of the 1920s with a controversial history.

L’événement « Ce qu’un homme fait, Violette peut le faire ! » : Restitution HArtCorps par les étudiantes et étudiants de STAPS Falaise a été mis à jour le 2026-09-11 par OT Falaise – Suisse Normande