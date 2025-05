« Ce sera pire après » – Compagnie la 3 et demie – Cirque / 18 mai 2025 – QUAI DES CHAPS Nantes, 18 mai 2025 16:30, Nantes.

Date et horaire de début et de fin : 2025-05-18 16:30 – 21:00

Gratuit : non Payant Tarifs :Normal : 5€Soutien : 10€ et +-14ans : Prix libre Billetterie : https://www.helloasso.com/associations/association-mola/evenements/la-3-et-demie-a-quai-des-chaps?fbclid=IwY2xjawJpxSBleHRuA2FlbQIxMAABHvr7kc6HyN1PYW6ZmM8u1XKkMXqon9JDxcQ8A7d0JJ-kde_Ayqi-fJdq19NS_aem_Xfy6cLeXXmVqYIkSvRUmhQ Tout public

Ce sera pire après est un spectacle tout public de 50 minutes mêlant cirque (portés acrobatiques) et théâtre absurde.Dans un univers grotesque, cinq individus arpente une chronologie disloquée pour raconter leurs anecdotes entre revirements de situation, croche-pieds et déformations corporelles.Les mouvements servent l’imaginaire, le rythme est un langage inclusif entre les artistes et le public, dans cet échange marqué au bruit du béton.A travers leur jeu attendrissant, conflictuel, insensé, leur chorégraphie est un voyage en mouvement. Iels passent de la solitude à l’être ensemble, de l’absurde à la méthode, du sol au ciel, de la douceur au déchaînement.

QUAI DES CHAPS Nantes 44300

https://www.helloasso.com/associations/association-mola/evenements/la-3-et-demie-a-quai-des-chaps?fbclid=IwY2xjawJpxSBleHRuA2FlbQIxMAABHvr7kc6HyN1PYW6ZmM8u1XKkMXqon9JDxcQ8A7d0JJ-kde_Ayqi-fJdq19NS_aem_Xfy6cLeXXmVqYIkSvRUmhQ