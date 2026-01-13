Ce soir ça buzz ?#11 Bibliothèque Antipode Rennes Mardi 27 janvier, 19h00 Ille-et-Vilaine

réservation conseillée

C’est déjà la 11ème édition pour ce grand quiz musique & cinéma qui a cette fois pour thématique la joie, la liesse, l’exultation, la gaudriole et autres folichonneries sous toutes ses formes !

Réunis par équipe autour du buzzer, les participants embarquent pour un quiz ludique où rapidité, stratégie et cohésion d’équipe sont de mise. Le but ? Collecter un maximum de points pour emporter la victoire, gagner des cadeaux surprises et surtout : devenir les champions et championnes du quiz.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-01-27T19:00:00.000+01:00

Fin : 2026-01-27T21:00:00.000+01:00

http://bibliotheques.rennes.fr 02 23 62 26 70

Bibliothèque Antipode 75, avenue Jules Maniez 35000 Rennes La Courrouze Rennes 35000 Ille-et-Vilaine

bibliotheque.antipode@ville-rennes.fr 02 23 62 26 70



