Ce soir ça buzz ?#11 Bibliothèque Antipode Rennes
Ce soir ça buzz ?#11 Bibliothèque Antipode Rennes mardi 27 janvier 2026.
Ce soir ça buzz ?#11 Bibliothèque Antipode Rennes Mardi 27 janvier, 19h00 réservation conseillée
C’est déjà la 11ème édition pour ce grand quiz musique & cinéma qui a cette fois pour thématique la joie, la liesse, l’exultation, la gaudriole et autres folichonneries sous toutes ses formes !
Réunis par équipe autour du buzzer, les participants embarquent pour un quiz ludique où rapidité, stratégie et cohésion d’équipe sont de mise. Le but ? Collecter un maximum de points pour emporter la victoire, gagner des cadeaux surprises et surtout : devenir les champions et championnes du quiz.
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :
Début : 2026-01-27T19:00:00.000+01:00
Fin : 2026-01-27T21:00:00.000+01:00
1
http://bibliotheques.rennes.fr 02 23 62 26 70
Bibliothèque Antipode 75, avenue Jules Maniez 35000 Rennes La Courrouze Rennes 35000 Ille-et-Vilaine
bibliotheque.antipode@ville-rennes.fr 02 23 62 26 70