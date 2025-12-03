Ce soir j’ai de la fièvre et toi tu meurs de froid • Julien Lewkowicz Théâtre Paris – Villette PARIS

2025. Alors que Yaya fait le tri dans ses affaires, il remet la main sur son vieux magnétophone. L’occasion pour lui de replonger dans un souvenir : celui d’une émission populaire de la fin des années 1980 sur Radio Fréquence Gaie, Lune de Fiel. Le spectacle nous fait revivre la dernière émission, où les appels d’auditrices et d’auditeurs s’enchaînent, versant dans le rire, le délire et, parfois, le vulgaire à répétition.

La pièce dresse le portrait d’une génération marquée par les radios libres, par les revendications des homosexuels et lesbiennes à vivre leur sexualité ouvertement, et par l’apparition du SIDA.

Du jeudi 19 mars 2026 au samedi 04 avril 2026 :

De 9 à 24 euros.

Public jeunes et adultes. A partir de 15 ans.

Théâtre Paris – Villette 211 avenue Jean Jaurès 75019 PARIS

https://www.theatre-paris-villette.fr/spectacle/ce-soir-jai-de-la-fievre-et-toi-tu-meurs-de-froid/