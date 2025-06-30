CE SOIR LES FEMMES SE LACHENT – ESPACE MIRAMAR Cannes

CE SOIR LES FEMMES SE LACHENT – ESPACE MIRAMAR Cannes vendredi 13 février 2026.

CE SOIR LES FEMMES SE LACHENT Début : 2026-02-13 à 20:30. Tarif : – euros.

Une comédie romantique et moderne réservée à tous ceux qui croient qu’en Amourtout est possible !!!!Après 32 ans de mariage, être quittée avec un post-it sur le frigo, ça fait mal ! Et se remettre sur le marché des “célib” quand on n’a plus les codes, c’est…mission impossible.Heureusement, Catherine peut compter sur sa meilleure amie, son love coach et son fils !Mais alors que Catherine s’apprête à faire une croix sur sa vie sentimentale et sexuelle, l’amour frappe à sa porte. Il est parfait, à un détail près, il a l’âge de son fils.Amour impossible ? Il faut dire que cet homme va lui réserver bien des surprises.Que faire si son ex-mari revient ? Leur couple a-t-il un avenir ?

ESPACE MIRAMAR 35 RUE PASTEUR 06400 Cannes 06