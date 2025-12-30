CE SOIR LES FEMMES SE LACHENT ! LE TOIT ROUGE Montelimar

CE SOIR LES FEMMES SE LACHENT ! Début : 2026-02-14 à 18:30. Tarif : – euros.

CE SOIR LES FEMMES SE LACHENTUne comédie romantique et moderne réservée à tous ceux qui croient qu’en Amour tout est possible !!!!Après 32 ans de mariage, être quittée avec un post-it sur le frigo, ça fait mal ! Et se remettre sur le marché des “célib” quand on n’a plus les codes, c’est…mission impossible.Heureusement, Catherine peut compter sur sa meilleure amie, son love coach etson fils ! Mais alors que Catherine s’apprête à faire une croix sur sa vie sentimentale etsexuelle, l’amour frappe à sa porte. Il est parfait, à un détail près, il a l’âge de sonfils.Amour impossible ? Il faut dire que cet homme va lui réserver bien des surprises.Que faire si son ex-mari revient ? Leur couple a-t-il un avenir ?Auteurs : Sophie DEPOOTERMise en scène : Sophie DEPOOTERArtistes : Valérie NAOURI ou Patricia SAMUEL – Jean Baptiste CARNOYE ouArnaud RICHAUD

LE TOIT ROUGE BOULEVARD DES PRESIDENTS 26200 Montelimar 26