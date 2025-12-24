Ce soir, on chante ! – Le Labo de Clairie en concert, La Carrière Saint-Herblain

Date et horaire de début et de fin : 2026-02-11 19:30 –

Gratuit : non 10 € à 27 € 10 € à 27 € / gratuit moins de 3 ans Billetterie : lacarriere-events.com/agenda Tout public

Concert Fondé par Clairie, artiste et cheffe de chœur révélée dans l’émission The Voice en 2017, Le Labo réunit aujourd’hui un réseau de chorales dynamiques dans plusieurs villes de France. Chaque semaine, ses choristes apprennent à chanter ensemble, à se dépasser et à vibrer en groupe. Avec « Ce soir, on chante ! », les chorales nantaises du Labo se réunissent pour un concert unique : près de 200 choristes sur scène, accompagnés de 4 musiciens.Mais ce n’est pas seulement un concert : c’est une expérience participative. Tout au long de la soirée, Clairie invite le public à chanter avec les choristes, un moment pour apprendre, oser et chanter. Il y aura des jeux vocaux, des surprises et peut-être même des invités. Une soirée lumineuse, joyeuse et contagieuse : une parenthèse qui fait du bien.

La Carrière Bourg Saint-Herblain 44800

