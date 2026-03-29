Ce soir, on improvise #11 Conservatoire Municipal Charles Munch PARIS
Ce soir, on improvise #11 Conservatoire Municipal Charles Munch PARIS samedi 18 avril 2026.
Performance d’improvisation coordonnée par Dionisia FERREIRA
Une occasion de découvrir nos talents !
Le rendez-vous mensuel d’improvisation au Conservatoire Charles Munch !
Le samedi 18 avril 2026
de 17h30 à 18h30
gratuit
Placement libre dans la limite des places disponibles.
Public enfants, jeunes et adultes.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-04-18T20:30:00+02:00
fin : 2026-04-18T21:30:00+02:00
Date(s) : 2026-04-18T17:30:00+02:00_2026-04-18T18:30:00+02:00
Conservatoire Municipal Charles Munch 7, rue Duranti 75011 PARIS
+33147008607 dionisia.ferreirawaucampt@paris.fr https://www.facebook.com/profile.php?id=61584167236321 https://www.facebook.com/profile.php?id=61584167236321
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