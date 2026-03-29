Ce soir, on improvise #11 Conservatoire Municipal Charles Munch PARIS

Performance d’improvisation coordonnée par Dionisia FERREIRA

Une occasion de découvrir nos talents !

Le rendez-vous mensuel d’improvisation au Conservatoire Charles Munch !

Le samedi 18 avril 2026

de 17h30 à 18h30

gratuit

Placement libre dans la limite des places disponibles.

Public enfants, jeunes et adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-04-18T20:30:00+02:00

fin : 2026-04-18T21:30:00+02:00

Date(s) : 2026-04-18T17:30:00+02:00_2026-04-18T18:30:00+02:00

Conservatoire Municipal Charles Munch 7, rue Duranti 75011 PARIS

+33147008607 dionisia.ferreirawaucampt@paris.fr https://www.facebook.com/profile.php?id=61584167236321 https://www.facebook.com/profile.php?id=61584167236321



Afficher la carte du lieu Conservatoire Municipal Charles Munch et trouvez le meilleur itinéraire

