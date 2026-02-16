Ce soir on joue à Metz La Fabulerie Marseille 1er Arrondissement

Ce soir on joue à Metz

Jeudi 12 mars 2026 à partir de 11h. La Fabulerie 10 Bd Garibaldi Marseille 1er Arrondissement Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-12 11:00:00

fin : 2026-03-12

Date(s) :

2026-03-12

Depuis 2025, Avec le temps a choisi d’élargir son champ d’action en accompagnant les artistes émergents dans le domaine de l’Éducation Artistique et Culturelle (EAC).

Partant du constat que les projets EAC sont souvent confiés aux mêmes artistes, déjà familiers de l’exercice, le festival a souhaité ouvrir cet espace à une nouvelle génération de créateurs. Cette démarche répond à une double ambition favoriser la transmission et encourager l’engagement des jeunes artistes auprès des publics scolaires, sociaux et médico-sociaux.





En 2026, c’est Santiago Aldunate qui a été retenu pour participer à ce programme. Compositeur et interprète au sein du groupe Hantayo, il développe un univers rock nourri de textures électroniques et d’une écriture poétique et engagée.



Son projet, intitulé Ce soir on joue à Metz , est né d’une volonté de mêler création sonore, poésie et performance live avec des adultes en situation de handicap psychique du foyer Les Chênes, géré par l’association Sauvegarde 13.



Après plusieurs mois d’ateliers et de création partagée, cette aventure humaine et artistique donnera lieu à une première restitution publique le 12 mars à la Fabulerie. .

La Fabulerie 10 Bd Garibaldi Marseille 1er Arrondissement 13001 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Since 2025, Avec le temps has chosen to broaden its scope by supporting emerging artists in the field of Artistic and Cultural Education (EAC).

L’événement Ce soir on joue à Metz Marseille 1er Arrondissement a été mis à jour le 2026-02-16 par Office Métropolitain de tourisme et des congrès de Marseille