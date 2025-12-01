Ce soir, on soupe ! Place Alfred Perrin Roquebrune-sur-Argens
Ce soir, on soupe !
Place Alfred Perrin Cœur du village Roquebrune-sur-Argens Var
Tarif : 5 – 5 – 5 EUR
le bol pour déguster à volonté les soupes, un verre de vin chaud offert
Début : 2025-12-20 18:30:00
fin : 2025-12-20
2025-12-20
Le concours Ce soir on soupe rassemble les fins gourmets et grands amateurs de soupe à Roquebrune-sur-Argens.
Qui remportera la célèbre Louche d’Or ?
Place Alfred Perrin Cœur du village Roquebrune-sur-Argens 83520 Var Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 94 19 89 89 village@roquebrunesurargens.fr
English :
The Ce soir on soupe competition brings together gourmets and soup lovers in Roquebrune-sur-Argens.
Who will win the famous Louche d’Or?
German :
Der Wettbewerb Ce soir on soupe bringt Feinschmecker und große Suppenliebhaber in Roquebrune-sur-Argens zusammen.
Wer wird den berühmten Goldenen Schöpflöffel (Louche d’Or) gewinnen?
Italiano :
Il concorso Ce soir on soupe riunisce a Roquebrune-sur-Argens i buongustai e gli amanti delle zuppe.
Chi vincerà la famosa Louche d’Or?
Espanol :
El concurso Ce soir on soupe reúne a gourmets y amantes de la sopa en Roquebrune-sur-Argens.
Quién ganará la famosa Louche d’Or?
