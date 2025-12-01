Ce soir, on soupe ! Place Alfred Perrin Roquebrune-sur-Argens

Ce soir, on soupe !

Tarif : 5 – 5 – 5 EUR

le bol pour déguster à volonté les soupes, un verre de vin chaud offert

Début : 2025-12-20 18:30:00

fin : 2025-12-20

2025-12-20

Le concours Ce soir on soupe rassemble les fins gourmets et grands amateurs de soupe à Roquebrune-sur-Argens.

Qui remportera la célèbre Louche d’Or ?

Place Alfred Perrin Cœur du village Roquebrune-sur-Argens 83520 Var Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 94 19 89 89 village@roquebrunesurargens.fr

English :

The Ce soir on soupe competition brings together gourmets and soup lovers in Roquebrune-sur-Argens.

Who will win the famous Louche d’Or?

German :

Der Wettbewerb Ce soir on soupe bringt Feinschmecker und große Suppenliebhaber in Roquebrune-sur-Argens zusammen.

Wer wird den berühmten Goldenen Schöpflöffel (Louche d’Or) gewinnen?

Italiano :

Il concorso Ce soir on soupe riunisce a Roquebrune-sur-Argens i buongustai e gli amanti delle zuppe.

Chi vincerà la famosa Louche d’Or?

Espanol :

El concurso Ce soir on soupe reúne a gourmets y amantes de la sopa en Roquebrune-sur-Argens.

Quién ganará la famosa Louche d’Or?

