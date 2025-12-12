Ce soir ou jamais Rue du Rétalaire Lesneven

Ce soir ou jamais

Rue du Rétalaire L’Arvorik Lesneven Finistère

Début : 2026-03-07 20:30:00

fin : 2026-03-07 22:00:00

2026-03-07

Théâtre de boulevard

Chercher l’amour via une application de rencontres peut réserver quelques surprises.

Greg, jeune célibataire sentimentalement perdu, a promis à sa mère qu’il se caserait avant ses 35 ans, et c’est ce soir ! Il ne lui reste plus qu’une heure pour tenir cette promesse. Il décide de s’inscrire sur l’application Ce soir ou jamais qui lui garantit de lui faire rencontrer celles avec qui ça marchera à coup sûr. Mais, peut-on faire confiance aux algorithmes et trouver le véritable Amour sur une application de rencontre ? Et surtout, Greg est-il prêt à être en couple ? Venez partager l’intimité de ce célibataire fils à maman , dans une comédie de mœurs fraîche et légère où les deux sexes en prennent pour leur grade et, dans laquelle, l’auteur vous offre un savoureux mélange de plusieurs genres de théâtre comédie, café-théâtre, stand-up, improvisation. .

