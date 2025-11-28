CE SOIR OU JAMAIS – MELO D’AMELIE Paris

CE SOIR OU JAMAIS Début : 2025-12-24 à 16:00. Tarif : – euros.

CE SOIR OU JAMAISChercher l’amour via une application de rencontres peut réserver quelques surprises.Greg, jeune célibataire sentimentalement perdu, a promis à sa mère qu’il se caserait avant ses 35 ans.Et c’est ce soir. Il ne lui reste plus qu’une heure pour tenir cette promesse.Il décide de s’inscrire sur l’application Ce soir ou jamais , qui lui garantit de lui faire rencontrer celles avec qui ça marchera à coup sûr.Mais, peut-on faire confiance aux algorithmes et trouver le véritable Amour sur une application de rencontre ?Et surtout, Greg est-il prêt à être en couple ?Venez partager l’intimité de ce célibataire fils à maman , dans Ce soir ou jamais , une comédie de mœurs fraîche et légère où les deux sexes en prennent pour leur grade et dans laquelle, l’auteur nous offre un savoureux mélange de plusieurs genres de théâtre : comédie, café-théâtre, stand-up, improvisation.Auteur : Robert PunzanoMetteur en scène : Sandra TafroyAvec en alternance : Julia Mével, Salomé Hadjadj, Giovanna Magno ou Ingrid Guervenou et Sébastien Fanet, Hugo Pêcheur ou Charlie FargiallaDurée : 1h15IMPORTANT – Les enfants de moins de 4 ans ne sont pas autorisés en salle. – Aucun retard ne sera accepté. Prévoir d’être là une demi-heure, au plus tard, avant le début de la représentation. – Toute place achetée en réduction sans justificatif à présenter sur place devra être rachetée en tarif plein au guichet. – Les jeunes de – de 18ans non accompagnés d’un adulte ne pourront pas entrer en salle. – Le Théâtre n’est pas accessible aux personnes à mobilité réduite.Attention : Quartier fermé à la circulation le dimanche, privilégier les transports en commun (métro Hôtel de Ville ou Rambuteau) Tout public à partir de 13 ans

MELO D’AMELIE 4 rue Marie Stuart 75002 Paris 75