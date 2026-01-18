Ce soir ou jamais Salle des fêtes Parentis-en-Born

Ce soir ou jamais

La saison culturelle parentissoise 2026 s’ouvrira sous le signe de l’humour et de la légèreté, vendredi 23 janvier à 20h30 à la salle des Fêtes, avec la comédie “Ce soir ou jamais”, une création de Robert Punzano, produite par Cœur de Scène Production.

Au cœur de cette comédie de mœurs aussi actuelle qu’universelle, Greg, jeune célibataire sentimentalement perdu, se retrouve face à un ultimatum il a promis à sa mère qu’il serait en couple avant ses 35 ans… et l’échéance est ce soir. Il ne lui reste plus qu’une heure pour tenir parole.

Un premier rendez-vous culturel à ne pas manquer, idéal pour débuter l’année 2026 avec le sourire et lancer la saison sous les meilleurs auspices. .

Salle des fêtes 11 Avenue Léopold Darmuzey Parentis-en-Born 40160 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 78 40 02 courrier@parentis.fr

