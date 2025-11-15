Ce sont les arbres qui font le vent Ferrières Martigues

Ce sont les arbres qui font le vent Samedi 15 novembre 2025 de 18h à 19h. Ferrières 19 quai Paul Doumer Martigues Bouches-du-Rhône

La poésie vit cachée, dans tout ce qui existe, dans tout ce qui pousse. Auteur compositeur interprète, Pierre Gueyrard met la poésie au cœur de ce spectacle musical et y invite le mime avec délicatesse pour toucher tout un chacun.Familles

Lauréat de plusieurs prix, Pierre Gueyrard est un grand habitué des créations destinées à la jeunesse. Dans ce dernier spectacle, écrit à partir d’un de ses recueils, il est accompagné par le mime Joël Gonzalia. Aux poèmes, entraînants et émouvants, se mêlent avec émerveillement musique, chansons, théâtre, mime et aquarelles. Parce qu’il est grand temps de raviver les âmes d’enfants de chacun, il vous invite à chanter et faire vivre des textes emplis de malice et de lyrisme. Un hommage à la poésie à découvrir en famille ! .

Ferrières 19 quai Paul Doumer

Martigues 13500 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

English :

Poetry lives hidden, in everything that exists, in everything that grows. Singer-songwriter Pierre Gueyrard places poetry at the heart of this musical show and delicately incorporates mime to reach everyone.

German :

Poesie lebt verborgen, in allem, was existiert, in allem, was wächst. Der Singer-Songwriter Pierre Gueyrard stellt die Poesie in den Mittelpunkt dieser musikalischen Show und integriert behutsam Pantomime, um alle zu erreichen.

Italiano :

La poesia vive nascosta, in tutto ciò che esiste, in tutto ciò che cresce. Il cantautore Pierre Gueyrard mette la poesia al centro di questo spettacolo musicale, invitando delicatamente il mimo a toccare tutti.

Espanol :

La poesía vive oculta, en todo lo que existe, en todo lo que crece. El cantautor Pierre Gueyrard sitúa la poesía en el centro de este espectáculo musical e incorpora delicadamente la mímica para llegar a todos.

