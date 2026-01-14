« Ceci est une histoire d’amour » – les pastels de Maëlle Ledu Maison de Quartier – La Maison Bleue Rennes Mercredi 21 janvier, 18h30 Ille-et-Vilaine

Maëlle Ledu, jeune artiste rennaise, découvre le pastel par hasard. Fascinée par les couleurs saturées, textures riches et tracé vibrant, les pastels ont explosé sur ses papiers, ses cahiers…

**Rencontre-vernissage mercredi 21 janvier 2026**

**Exposition présentée du 19 janvier au 13 février 2026**

“**Ceci est une histoire d’amour**. Mon existence était trouble et sans couleurs, jusqu’à cette rencontre décisive. J’aimais tout d’eux : les teintes brillantes et saturées, la richesse de la texture, la maladresse du mouvement, le tracé vibrant. Les pastels ont explosé sur mes papiers, mes cahiers et mes doigts. C’est devenu une obsession. Ils m’ont accompagnée dans les moments les plus difficiles, ont apaisé la lourdeur de mon quotidien, et coloré mes doutes. Avec eux, j’ai composé un tissu narratif et un journal intime.

J’ai commencé par me construire une safe place à la piscine : j’ai dessiné un espace coloré et chaleureux en reproduisant l’architecture des vestiaires au pastel à l’huile. Les murs oranges de la piscine de Strasbourg, les casiers verts de celle de Montpellier, les rambardes bleues de Rennes et les portes jaunes de Montreuil ont mélangé leurs formes sur le papier.

Je me suis accrochée à eux afin de garder mes repères. Je les ai amenés avec moi en voyage, pour m’emparer de nouveaux lieux et agripper des formes inconnues. Dans mon sac à dos, j’ai glissé une petite boîte de douze pastels accompagnée d’un carnet A5. N’ayant que peu de matériaux, j’ai joué avec les contraintes pour mieux me les approprier. Ainsi, j’ai sélectionné pour chaque ville traversée trois couleurs faisant écho au lieu. A chaque nouvelle palette, un repère visuel unique a teinté ma mémoire.

J’ai voulu leur donner des corps et une voix. Pour ce faire, j’ai décomposé, découpé, animé dans la tentative de dérouler une narration différente, riche en mouvements et sonorités. Mon quotidien a pris vie, dans sa douce banalité, sous forme de vidéos. D’intenses moments de lecture, des vases qui se cassent, des tomates qui saignent et de faux requins sont apparus sur mes carnets comme pour découper des histoires sur le papier.

De nombreuses discussions et rencontres à la Maison Bleue m’ont amenée à cet accrochage.

C’est la première fois que tous ces projets cohabitent et se rencontrent dans un même espace.

Je vous invite à créer votre propre histoire et connexions.”

Maëlle Ledu

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-01-21T18:30:00.000+01:00

Fin : 2026-01-21T20:00:00.000+01:00

https://lamaisonbleuerennes.fr/expo-ceci-est-une-histoire-damour-les-pastels-de-maelle-ledu

Maison de Quartier – La Maison Bleue 123 Boulevard de Verdun, Rennes, France Nord – Saint-Martin Rennes 35064 Ille-et-Vilaine



