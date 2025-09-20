« Ceci est une imprimerie » Bâtiment des Mouettes Dunkerque

Début : 2025-09-20T14:00:00 – 2025-09-20T18:00:00

Fin : 2025-09-21T14:00:00 – 2025-09-21T18:00:00

Dans le cadre des Journées du Matrimoine 2025, les Ateliers Fructôse vous invitent à un atelier créatif et engagé, mêlant écriture collective et impression artisanale. Proposé par l’artiste Ida Ferrand avec le soutien de HF+ Hauts-de-France, cet atelier vous propose de créer vos propres tracts féministes et de donner de la puissance à vos mots. Ensemble, explorez l’héritage des femmes typographes et initiez-vous à une technique d’impression traditionnelle : la gravure. Aucune compétence requise, juste votre envie de créer !

Bâtiment des Mouettes Route du quai Freycinet 4 – Môle 1 – 59140 Dunkerque Dunkerque 59140 Dunkerque Nord Hauts-de-France

Journées européennes du patrimoine 2025

Fructôse