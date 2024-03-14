Ceci n’est pas du théâtre Colonnes Blanquefort

Ceci n’est pas du théâtre Colonnes Blanquefort jeudi 14 mars 2024.

Ceci n’est pas du théâtre 14 et 15 mars 2024 Colonnes Gironde

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-03-14T20:30:00 – 2024-03-14T21:45:00

Fin : 2024-03-15T20:30:00 – 2024-03-15T21:45:00

Aux frontières du réel

Peut-on faire confiance à la réalité ? Êtes-vous prêt.e à perdre la raison, même momentanément ? Le théâtre n’est-il pas le terrain de jeu idéal pour s’affranchir de ses certitudes, s’emparer de la réalité et la tordre jusqu’à l’absurde ? C’est à ce saut dans la fantaisie, à ce pas de côté jubilatoire que nous invitent Titus, auteur comédien, et son comparse Frédéric Proust. Dans cette « acrobatie théâtrale », ils cogitent sur notre perception du réel et de la vérité, dans un subtil exercice d’équilibriste. Brandissant l’humour comme balancier, jonglant entre les genres (théâtre, littérature, témoignages, récits scientifiques…), oscillant entre légèreté et vertige le duo nous offre un savoureux

Colonnes 4 rue du Docteur Castéra Blanquefort Blanquefort 33290 Gironde Nouvelle-Aquitaine 05 56 95 49 00 http://carrecolonne.fr http://facebook.com/carrecolonnes/ Lieu culturel majeur de la métropole Bordelaise, la Scène nationale Carré-Colonnes propose une programmation curieuse et touche-à-tout avec des spectacles couvre tout le spectre large des arts de la scène et encourage mixité, innovation et découverte. Un savant équilibre entre artistes renommés et projets plus confidentiels sur le plan médiatique (mais non moins excitants).

Depuis 2009, Carré-Colonnes se situe dans les centres villes de Saint-Médard-en-Jalles et de Blanquefort avec la fusion de deux établissements emblématiques de la communauté urbaine de Bordeaux : le Carré des Jalles (Saint-Médard-en-Jalles) et les Colonnes (Blanquefort). Cette union a permis de faire vivre intensément un projet culturel mutualisé, qui rayonne sur l’Aquitaine, et même au-delà, grâce au travail de mise en réseau très appuyé de l’équipe qui s’étend sur l’international. TRAM C arrêt Frankton / BUS Lianes 6 arrêt Mairie Station / VCUB Mairie de Blanquefort / VOITURE / Rocade sortie 6 direction Blanquefort centre-ville

Titus / Cie Caus’toujours théâtre surréalisme

Maxime Robert