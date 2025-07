‘CECI N’EST PAS L’AFRIQUE’, 22/07/25, Théâtre de l’Incongru, Festival Off d’Avignon (lectures) Théâtre de l’Incongru Avignon

Jann Halexander et Indy alternent entre lecture d’extraits du roman culte ‘Ceci n’est pas l’Afrique’ et chansons. Partage des mots, des notes…

En 2010 paraissait le roman ‘Ceci n’est pas l’Afrique’ de l’écrivaine Anne-Cécile Makosso-Akendengué, chez l’Harmattan. Un récit devenu culte au fil des années, bouleversant les clichés sur le Gabon et l’Afrique en général, avec poésie, humour et mélancolie.

Une femme française mariée à un gabonais y racontait ses années passées à Libreville. Dans le cadre du Festival Off d’Avignon, son fils, le chanteur Jann Halexander alterne entre lectures d’extraits du roman et chansons, aux côtés du comédien Indy pour une date exceptionnelle. Le public ainsi (re)découvre le Gabon, pays étonnant, plein de paradoxes, riche de surprises.

Avec Jann Halexander et Indy

Jann Halexander est une personnalité de la francophonie. Né au Gabon, il a appris le piano très jeune. Depuis 2003, l’artiste a donné plus de 300 concerts (France, Belgique, Allemagne, Canada) dans des salles variées, du Café de la Danse au Théâtre Michel et a vendu des milliers d’albums, dvd, livres dans le monde. Il est cité dans de nombreux ouvrages. Son style est un mélange de variété et de cabaret. Il chante le voyage, la différence, les passions amoureuses, la famille. Ses chansons les plus connues : ‘C’était à Port-Gentil’, ‘A Table’, ‘Rester par Habitude’, ‘Le poisson dans mon assiette’.

Anne-Cécile Makosso-Akendengué, est une écrivaine, artiste et ancienne enseignante française. Elle a passé une vingtaine d’années au Gabon, pays de son époux, où elle a enseigné la philosophie dans un lycée de Libreville et le piano dans une école de musique privée. Actuellement, elle réside à Angers, où elle travaille comme disquaire. Elle est connue pour ses œuvres littéraires, notamment son récit Ceci n’est pas l’Afrique (2010, L’Harmattan), qui relate ses expériences au Gabon avec humour et poésie, défiant les clichés sur l’Afrique. Ce livre a connu un succès d’estime et est devenu une référence.

