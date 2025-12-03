CECI N’EST PAS UN GUITARISTE – HESPERIDA Louzy

CECI N’EST PAS UN GUITARISTE Début : 2026-03-07 à 20:30. Tarif : – euros.

O’BAR A THYM PRÉSENTE : CECI N’EST PAS UN GUITARISTESon rêve ? Devenir un guitariste de rock !Mais… est-ce encore possible quand on a 43 ans, qu’on est marié, deux enfants, un chien, un chat, un lapin nain et une Peugeot ?Et surtout… quand on ne sait pas vraiment jouer de la guitare ? Avec autodérision, finesse et un humour bien accordé, Maxime Sendré nous livre un spectacle drôle, rythmé et décalé, à mi-chemin entre le stand-up et le concert (raté ?).Quelques notes d’humour noir, une mesure de tendresse, et beaucoup d’énergie : tout est réuni pour une soirée pleine de rires et de bonne humeur !Aucune guitare n’a été blessée lors de la création de ce spectacle.Guitaristes sensibles, s’abstenir… ou pas.Spectacle conseillé à partir de 10 ansContact PMR/PSH : hesperida.billetterie@gmail.com

HESPERIDA 18 RUE DU STADE 79100 Louzy 79