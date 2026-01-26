Ceci n’est pas un guitariste Maxime SENDRE Salle Hespérida Louzy

Ceci n’est pas un guitariste Maxime SENDRE

Salle Hespérida 18 Rue du Stade Louzy Deux-Sèvres

Début : 2026-03-07

fin : 2026-03-07

Son rêve ? Devenir un guitariste de rock ! Mais… est-ce encore possible quand on a 43 ans, qu’on est marié, deux enfants, un chien, un chat, un lapin nain et une Peugeot ? Et surtout… quand on ne sait pas vraiment jouer de la guitare ? Avec autodérision, finesse et un humour bien accordé, Maxime Sendré nous livre un spectacle drôle, rythmé et décalé, à mi-chemin entre le stand-up et le concert (raté ?). .

Salle Hespérida 18 Rue du Stade Louzy 79100 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 66 20 16

English : Ceci n’est pas un guitariste Maxime SENDRE

His dream? To become a rock guitarist! But? is this still possible when you’re 43, married, with two children, a dog, a cat, a dwarf rabbit and a Peugeot? With self-mockery, finesse and a well-tuned sense of humor, Maxime Sendré delivers a funny, rhythmic and offbeat show.

