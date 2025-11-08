CECI N’EST PAS UN HOLD-UP Théâtre par le petit théâtre cugandais Impasse du Doué Cugand
CECI N’EST PAS UN HOLD-UP Théâtre par le petit théâtre cugandais Impasse du Doué Cugand samedi 8 novembre 2025.
CECI N’EST PAS UN HOLD-UP Théâtre par le petit théâtre cugandais
Impasse du Doué Espace culturel du Doué Cugand Vendée
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-11-08 20:30:00
fin : 2025-11-08
Date(s) :
2025-11-08 2025-11-09 2025-11-11 2025-11-14 2025-11-15 2025-11-16
.
Impasse du Doué Espace culturel du Doué Cugand 85610 Vendée Pays de la Loire lepetittheatrecugandais@gmail.com
English :
German :
Italiano :
Espanol :
L’événement CECI N’EST PAS UN HOLD-UP Théâtre par le petit théâtre cugandais Cugand a été mis à jour le 2025-10-06 par Office de Tourisme Terres de Montaigu