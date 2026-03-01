Ceci n’est pas un Strad soirée dégustation de violons Colmar

Ceci n’est pas un Strad soirée dégustation de violons

1 Place Unterlinden Colmar

Mardi 2026-03-31 19:00:00

fin : 2026-03-31 19:00:00

2026-03-31

Le Festival de Pâques vous propose une soirée inédite mêlant musique et vin sur une idée originale et interactive d’Emmanuel Jaeger, Emmanuel Coppey, jeune talent du violon, vous fera découvrir les différentes sonorités des grands violons italiens, afin que les auditeurs en perçoivent toutes les subtilités, accompagnés par le luthier alsacien Jean-Christophe Graff, meilleur ouvrier de France.

Cette dégustation de sonorités sera doublée d’une dégustation guidée par Serge Dubs, meilleur sommelier du monde. Comment une vibration sonore peut-elle trouver sa résonance avec l’arôme d’un grand vin ? Tel est le défi sensoriel exceptionnel proposé, dans l’écrin du Musée Unterlinden. .

Musée Unterlinden
1 Place Unterlinden Colmar 68000 Haut-Rhin Grand Est
+33 3 89 20 15 50
info@musee-unterlinden.com

