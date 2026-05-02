Ceci n’est pas une conférence Espace Musique & Danse Clohars-Carnoët
Ceci n’est pas une conférence Espace Musique & Danse Clohars-Carnoët samedi 1 août 2026.
Clohars-Carnoët
Ceci n’est pas une conférence
Espace Musique & Danse 2 Place de la Liberté d’Expression Clohars-Carnoët Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-01 11:00:00
fin : 2026-08-01
Date(s) :
2026-08-01
Florient Azoulay
Dans le cadre du festival Les Parenthèses musicales de Saint-Maurice
Plus d’informations lesparenthesesmusicales.bzh .
Espace Musique & Danse 2 Place de la Liberté d’Expression Clohars-Carnoët 29360 Finistère Bretagne +33 2 98 71 53 90
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English : Ceci n’est pas une conférence
L’événement Ceci n’est pas une conférence Clohars-Carnoët a été mis à jour le 2026-05-02 par OT QUIMPERLE LES RIAS
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