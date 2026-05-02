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Ceci n’est pas une conférence Espace Musique & Danse Clohars-Carnoët

Ceci n’est pas une conférence Espace Musique & Danse Clohars-Carnoët samedi 1 août 2026.

Lieu : Espace Musique & Danse

Adresse : 2 Place de la Liberté d'Expression

Ville : 29360 Clohars-Carnoët

Département : Finistère

Début : samedi 1 août 2026

Fin : samedi 1 août 2026

Heure de début : 11:00:00

Tarif :

Clohars-Carnoët

Ceci n’est pas une conférence

Espace Musique & Danse 2 Place de la Liberté d’Expression Clohars-Carnoët Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-01 11:00:00
fin : 2026-08-01

Date(s) :
2026-08-01

Florient Azoulay
Dans le cadre du festival Les Parenthèses musicales de Saint-Maurice
Plus d’informations lesparenthesesmusicales.bzh   .

Espace Musique & Danse 2 Place de la Liberté d’Expression Clohars-Carnoët 29360 Finistère Bretagne +33 2 98 71 53 90 

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English : Ceci n’est pas une conférence

L’événement Ceci n’est pas une conférence Clohars-Carnoët a été mis à jour le 2026-05-02 par OT QUIMPERLE LES RIAS

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