Ceci n’est pas une conférence Espace Musique & Danse Clohars-Carnoët

Clohars-Carnoët

Ceci n’est pas une conférence

Espace Musique & Danse 2 Place de la Liberté d’Expression Clohars-Carnoët Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-01 11:00:00

fin : 2026-08-01

Date(s) :

2026-08-01

Florient Azoulay

Dans le cadre du festival Les Parenthèses musicales de Saint-Maurice

Plus d’informations lesparenthesesmusicales.bzh .

Espace Musique & Danse 2 Place de la Liberté d’Expression Clohars-Carnoët 29360 Finistère Bretagne +33 2 98 71 53 90

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English : Ceci n’est pas une conférence

L’événement Ceci n’est pas une conférence Clohars-Carnoët a été mis à jour le 2026-05-02 par OT QUIMPERLE LES RIAS