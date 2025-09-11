Ceci n’est pas une framboise frivole Espace Jean Vilar Revin

La Framboise Frivole est à la musique ce que René Magritte est au surréalisme belge. Le nouveau spectacle de notre duo est une véritable union entre le réel et l’imaginaire. Tels des peintres, Bart et Peter ne mêlent pas toujours les pinceaux de la créativité avec ceux de la rationalité, car être frivole est tout un art ! Après leur centenaire, ce nouvel opus est une promenade musicale internationale multi-genres, emplie d’oeuvres populaires, modernes et classiques ou totalement inconnues, mais toutes revisitées par l’inventivité de nos deux virtuoses sur-vitaminés. Le surréalisme n’est jamais fini en Belgique, la Framboise Frivole en est la preuve. Bon à savoir Durée 1h30 Tout public.

La Framboise Frivole is to music what René Magritte is to Belgian surrealism. The duo’s new show is a veritable union of the real and the imaginary. Like painters, Bart and Peter don’t always mix the brushes of creativity with those of rationality, because being frivolous is quite an art! After their centenary, this new opus is a multi-genre international musical promenade, filled with popular, modern and classical works, or totally unknown ones, but all revisited by the inventiveness of our two super-vitamin virtuosos. Surrealism is never over in Belgium, as Framboise Frivole proves. Good to know: Duration 1h30 All audiences.

La Framboise Frivole ist für die Musik das, was René Magritte für den belgischen Surrealismus ist. Die neue Show unseres Duos ist eine wahre Vereinigung von Realem und Imaginärem. Wie Maler mischen Bart und Peter die Pinsel der Kreativität nicht immer mit denen der Rationalität, denn frivol zu sein ist eine Kunst für sich! Nach ihrem 100-jährigen Jubiläum ist dieses neue Werk ein internationaler musikalischer Spaziergang durch mehrere Genres, gefüllt mit populären, modernen und klassischen oder völlig unbekannten Werken, die aber alle durch den Einfallsreichtum unserer beiden übervitaminierten Virtuosen neu interpretiert werden. Der Surrealismus ist in Belgien nie zu Ende, die Framboise Frivole ist der Beweis dafür. Gut zu wissen Dauer 1,5 Stunden Für jedes Publikum.

La Framboise Frivole sta alla musica come René Magritte sta al surrealismo belga. Il nuovo spettacolo del duo è una vera e propria unione di reale e immaginario. Come i pittori, Bart e Peter non mescolano sempre i pennelli della creatività con quelli della razionalità, perché essere frivoli è un’arte! Dopo il loro centenario, questa nuova opera è una passeggiata musicale internazionale multigenere, ricca di opere popolari, moderne e classiche o totalmente sconosciute, ma tutte rivisitate dall’inventiva dei nostri due virtuosi supervitaminici. Il surrealismo non è mai finito in Belgio, e La Framboise Frivole ne è la prova. Da sapere: Durata 1h30 Tutti i pubblici.

La Framboise Frivole es a la música lo que René Magritte al surrealismo belga. El nuevo espectáculo del dúo es una verdadera unión de lo real y lo imaginario. Como los pintores, Bart y Peter no siempre mezclan los pinceles de la creatividad con los de la racionalidad, ¡porque ser frívolo es todo un arte! Tras su centenario, este nuevo opus es un paseo musical internacional multigénero, repleto de obras populares, modernas y clásicas o totalmente desconocidas, pero todas revisitadas por la inventiva de nuestros dos virtuosos supervitaminados. El surrealismo nunca se acaba en Bélgica, y La Framboise Frivole es una prueba de ello. Conviene saberlo: Duración 1h30 Todos los públicos.

