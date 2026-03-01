Cécifoot Complexe Sportif Henri Michel Aix-en-Provence

Cécifoot

Samedi 28 mars 2026 de 14h à 16h. Complexe Sportif Henri Michel 115 Rue Marguerite Broquedis Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-28 14:00:00

fin : 2026-03-28 16:00:00

Date(s) :

2026-03-28

Séance d’initiation et de découverte du Cécifoot pour public adulte. Pratique Inclusive ouverte à tout le monde.

L’objectif de cet évènement est de faire découvrir cette nouvelle activité parasport proposée dans le pays d’Aix aux personnes déficientes visuelles, mais aussi aux valides qui pourront participer à cette initiation grâce à des masques.

Le cécifoot est une version du football adaptée aux personnes déficientes visuelles. Les joueurs utilisent un ballon sonore pour se repérer, et la communication vocale est essentielle.

Ce sport favorise l’inclusion, l’esprit d’équipe et le plaisir de jouer ensemble. .

Complexe Sportif Henri Michel 115 Rue Marguerite Broquedis Aix-en-Provence 13090 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 15 59 49 90 contact@aixtrasports.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Cécifoot initiation and discovery session for adults. Inclusive practice open to all.

L’événement Cécifoot Aix-en-Provence a été mis à jour le 2026-03-19 par Office de Tourisme d’Aix en Provence